Медвежонка, над которым издевались в Туве, приютили в нацпарке в Башкирии

Медвежонка приняли на реабилитацию башкирские экологи. Над ним издевалась хозяйка, жительница республики Тува.

Над трехмесячным животным издевалась хозяка, жительница республики Тува. Она надевала на него тугой ошейних, поводок и гуляла по городу, ради забавы. Медведь был истощен, рычал и просился на волю. Пострадавшего приняли на реабилитацию башкирские экологи.

Жители Тувы были возмущеныи и обратились к правоохранительны органам. Писательница Анна Арбатская, находилась в тот момент в Кызыле, она договорилась с министерством экологии республики Тува и Башкортостана о передаче медвежонка в национальный парк. Женщина согласилась лично на автомобиле привезти животное. Девятого мая медведь был доставлен в Башкирию.

Медвежонка назвали Адыгом (в переводе с Тувинского-медведь). Животному предстоит пройти реабилитацию, а осенью планируют отпустить его на волю.

Фото: ПРОО "Центр"Тигр"