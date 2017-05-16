Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 11:26
0
Asyaromanenkova
198
Код вставки плеера

Медведев проведет заседание по импортозамещению на Невском заводе

0
 
 

Премьер-министр России прибыл в Северную столицу с визитом. В планах Дмитрия Медведева посещение Невского завода, где состоится заседание правительственной комиссии.

Во вторник, 16 мая, в Петербург с рабочим визитом прибудет глава Кабинета министров Дмитрий Медведев. Всего премьер-министр пробудет в Северной столице два дня. На каждый из дней запланированы встречи и заседания.

В первый день поездки Медведев планирует посетить Невский завод. В программе осмотр сборочного производства и готовой продукции. Также глава Кабмина пообщается с работниками завода. На его территории состоится заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Премьер-министр обсудит с петербургскими чиновниками замещение продукции машиностроения для топливно-энергетического комплекса отечественной продукцией. Обсудят итоги 2016 года.

На заседании будут присутствовать заместитель председателя правительства, министр связи и массовых коммуникаций, министр энергетики, министр транспорта, министр сельского хозяйства, а также главы профильных предприятий.

А в среду. 17 мая, Медведев примет участие в Петербургском международном юридическом форуме. На нем обсудят антимонопольное регулирование и другие темы.

Показать на карте
Теги: визит медведева , импортозамещение , медведев , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5