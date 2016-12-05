На открытии Международного юридического форума Медведев призвал юристов к гибкости

Сегодня, 17 мая, в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие седьмого по счету Международного юридического форума. Мероприятие проходит в городе с 16 по 20 мая, его участниками стали более 3500 специалистов из 70 стран мира. В их числе оказался и премьер-министр России Димтрий Медведев, который выступил с речью на открытии форума. В ней политик призвал коллег не отставать от научно-технического прогресса, а также быть достаточно "гибкими" в эпоху "умного права".
"Правовые конструкции должны быть совместимы с достижениями науки и технологий. Нужно легко перешагивать границы для учебы, работы, ведения бизнеса и отдыха", – передает слова Дмитрия Медведева "Фонтанка".