Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на церемонии открытия Международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 17 мая, в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие седьмого по счету Международного юридического форума. Мероприятие проходит в городе с 16 по 20 мая, его участниками стали более 3500 специалистов из 70 стран мира. В их числе оказался и премьер-министр России Димтрий Медведев, который выступил с речью на открытии форума. В ней политик призвал коллег не отставать от научно-технического прогресса, а также быть достаточно "гибкими" в эпоху "умного права".

"Правовые конструкции должны быть совместимы с достижениями науки и технологий. Нужно легко перешагивать границы для учебы, работы, ведения бизнеса и отдыха", – передает слова Дмитрия Медведева "Фонтанка".

В этом же выступлении премьер-министр РФ и выпускник юрфака ЛГУ предположил, что в ближайшем будущем свое место в юриспруденции может занять искусственный интеллект. Однако Дмитрий Медведев говорил не только о будущем, но и о прошлом. В ходе пленарного заседания чиновник напомнил собравшимся о годовщине Великой Революции и призвал не повторять ошибок прошлого.

Оочевидно, что это юбилей попытки создать особую, новую законность. Попытке, которая, скажем по-честному, вряд ли себя оправдала. Итоги этого исторического урока неуважения к частной собственности нам повторять, конечно, не следует, – подчеркнул Медведев.