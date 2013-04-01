Медведь накинулся на девушку на съёмках передачи "Про любовь" в Москве

Трагедией едва не завершились съемки выходящей на «Первом канале» передачи «Про любовь».

Инцидент произошел 16 декабря в одной из киностудии имени Горького в Москве. На видео видно, как дрессировщик отвлекает медведя угощениями и хищник не проявляет агрессии. Забыв о мерах безопасности, одна из членов съёмочной группы подошла вплотную к зверю и что-то ему протянула. Реакция медведя оказалась для девушки неожиданной. Хищник резко поднялся на задние лапы и зацепившись за шнур для бейджа с легкостью положила её на пол. Дрессировщик тут же схватил медведя, а люди помогли подняться девушке. По словам очевидцев дрессировщик просил не трогать медведя без разрешения. Пострадавшая отделалась мелкими ссадинами и испугом.