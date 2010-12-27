Мединский обещает наказывать за мат в произведениях искусства

Владимир Мединский намерен искоренить мат в искусстве

Владимир Мединский обещает наказывать учреждения культуры, игнорирующие выполнение закона, запрещающего ненормативную лексику в произведениях искусства. По словам министра культуры, ему жаль "творцов", которые не могут обойтись без мата, несмотря на все богатство русского языка.

Владимир Мединский подчеркнул, что он не хочет, чтобы дети ходили в культурные учреждения, в которых со сцены или с экрана слышна ненормативная лексика. Кроме того, министр заявил, что категорически выступает против пересмотра данного закона.

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