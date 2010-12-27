Матерное выступление в Смольном обернулось штрафом для активиста "Другой России" Александра Кулакова

В Петербурге Смольнинский районный суд приговорил активиста "Другой России" Александра Кулакова к штрафу в 150 000 рублей.

Житель Санкт-Петербурга впервые осужден по новой статье Кодекса об административных правонарушениях за неоднократное участие в несанкционированных акциях. Как сообщает пресс-служба "Другой России", активист нацболов Александр Кулаков приговорен Смольнинским районным судом к штрафу в 150 000 рублей. Поводом для столь серьезного наказания стала последняя политическая несанкционированная акция с участием Кулакова: нашумевший перфоманс "Другой России" под названием "Караул устал!". Напомним, что ее "правая молодежь" провела на территории правительства Санкт-Петербурга.

Тогда, 15 апреля, в честь 100-летия въезда Владимира Ленина в Петроград, другоросы незаконно проникли на территорию Смольного. Александр Кулаков забрался на одну из трибун правительства, где зачитал свое обращение к "власти России". В нем молодой инженер, используя матерную лексику, выразил критическое отношение к действующему режиму. В обличительной речи Кулаков прошелся по "либералам-западникам" Кудрину и Чубайсу, "пустоголовым парламентариям" из Госдумы, олигархам Сечину и Миллеру, а также "оппозиционеру с опорой на Кремль" Навальному. В это же время по улицам города прошло шествие с транспарантом "Долой временное правительство".

Это было не первое незаконное выступление Кулакова: до этого он был задержан во время нападения на Консульство Украины в Петербурге.

Отметим, что в официальном письме "Другой России" по поводу случившегося, приговор Кулакову назван несправедливым. Сам же нацбол заявил, что не собирается оплачивать штраф, который "в несколько раз превышает его зарплату".

Фото: "Другая Россия", YouTube