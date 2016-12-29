Мать выгнала восьмилетнюю дочь в парадную, чтоб та не мешала пить

В парадной на Ириновском проспекте нашли маленькую девочку

Днем в понедельник, 17 января 2017 года, в парадной дома №25 по Ириновскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга жильцы нашли восьмилетнюю девочку, которая была там совсем одна. Ребенок сидел у одной из квартир, расположенных на третьем этаже.

На расспросы неравнодушных соседей девочка рассказала, что ей восемь лет, и назвала свое имя. Ребенка увезли сперва в отделение полиции, а затем в одну из детских больниц, как это принято делать в подобных случаях. Отмечается, что мать могла не пускать восьмилетнюю дочку в квартиру, чтобы та не мешала ей пить алкоголь.

По предварительным данным, полицейским удалось выяснить, что мать девочки с недавнего времени состоит на учете в органах опеки, пьет, однако процедура лишения родительских прав в ее отношении не производилась.

Видео: из архива