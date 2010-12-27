В Красноярске женщина до смерти избила 5-месячную дочь и пыталась оспорить наказание

Жительница Красноярска убила свою дочь ударами по голове

В Красноярске суд вынес приговор женщине, избившей свою 5-месячную дочь до смерти. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Инцидент произошел еще в сентябре 2013 года. Женщина нанесла 5-месячной дочери несколько ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Отец, вернувшись домой, вызвал «скорую». Девочку увезли в больницу, на спасти её не удалось. Ребенок скончался.

После выяснения всех обстоятельств суд приговорил 23-летнюю мать к 1 году ограничения свободы. Женщина была освобождена во время крупной амнистии, приуроченной к победе в Великой Отечественной войне. Прокурор подал апелляцию, и в итоге женщина получила наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Женщина пыталась оспорить наказание, но суд еще более ужесточил наказание: до 6 лет лишения свободы.