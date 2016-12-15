Пьяный петербуржец изрезал жену и двоих детей: женщина скончалась в больнице

Получившая ножевые ранения в ссоре с мужем петербурженка скончалась в больнице. Двое ее детей, также пострадавшие от рук отца, находятся в стабильном состоянии.

В НИИ скорой помощи имени А.А.Джанелидзе скончалась женщина, которую привезли в больницу из коммунальной квартиры Невского района. У погибшей были ножевые ранения, нанесенные ее мужем. Мужчина набросился с ножом на свою жену и двоих детей.

12-летнюю девочку и 16-летнего мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса, сообщает Уполномоченный по правам ребенка. Старшему ребенку повезло: рана оказалась не проникающей. Нож задел плечо и лопатку. Сейчас его перевели из реанимации в палату. Его сестра остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Скорую помощь вызвали соседи, когда мальчик выбежал в коридор и начал звать на помощь. Сейчас следователи и сотрудники органы опеки работают с ним и ищут ближайших родственников, чтобы передать им детей.

Трагедия произошла в ночью на пятницу, 30 июня. Все семья проживала в одной комнате коммунальной квартиры, куда въехала около года назад. На учете в органах опеки никто не состоял. В отношении отце решают вопрос о возбуждении уголовного дела.