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Страшная авария на Невском проспекте попала на видео

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В самом центре города столкнулись две иномарки

В ночь на четверг, 4 мая, в центре Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей. Как рассказали в сообществе spb_today, на углу Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись два авто.

– На пересечении Невского и Садовой жуткая авария, на Садовой пробка. Службы на месте, даже пожарные. Вроде с пострадавшими, – прокомментировал один из подписчиков.

Как со своей стороны сообщает ГУ МЧС России по Петербургу, в 23.21 у дома 52 по Невскому проспекту произошло столкновение легковых автомобилей «Киа» и «Субару».

Для ликвидации последствий аварии привлекался один пожарный расчет. Есть ли в результате происшествия пострадавшие не сообщается.

Видео: youtube
Фото: spb_today

 

Теги: авария , дтп , дтп петербург , невский проспект , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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