Массовая драка в Элисте попала на видео

Толпа молодых людей забила лежащего на земле человека лопатами

Сегодня, 25 апреля, в сети появилось видео массовой драки в Элисте, которая произошла на днях.

На опубликованных кадрах видео толпа людей дерется друг с другом, горят огни ракетниц, слышны жестокие крики и крики о помощи.

В социальных сетях, где опубликовано видео, пользователи сообщают, что эта жесткая и жестокая драка произошла в 4ом микрорайоне Элисты. Враждующие группировки собрались "стенка на стенку", как в лихих 90х. В ходе драки одного парня повалили на землю и толпой забили лопатами. Парень находится в тяжелом состоянии в больнице.

Пользователи социальных сетей возмущаются равнодушным поведением тех, кто снимал это видео, проезжающих мимо водителей, и отсутствие на месте массовой драки правоохранительных органов. Одна из девушек сообщила, что вмешалась какая-то неизвестная женщина, которая попробовала остановить драку и вызвала полицию.

Видео: ВК, Фсб Калмыкии