Массовая драка полиции с махачкалинцами попала на видео

В Сети появилось видео массовой драки с участием полицейских в Махачкале

В интернете появилось видео, на котором запечетлена ожесточенная драка сотрудников ППС и местных жителей. На видео присутствует нецензурная лексика, будьте осторожны. Видео снято из окна дома, возле которого произошла потасовка, однако с чего началась драка, неясно.

Полицейские вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов. Чем закончилась драка, также неизвестно.

В республиканской полиции пока не уточнили, с чем была связана драка, однако отметили, что ролик уже видели и сейчас ведут проверку по факту произошедшего.