Жесткое видео из Брянска: подростки устроили массовую драку

В центре города между молодыми людьми завязалась перепалка, которая переросла в массовую драку. Все это происходило на глазах у шокированных прохожих.

В минувшую субботу, 29 апреля, в сети появилась любопытная запись: в центре Брянска подростки устроили массовую драку. Инцидент произошел на улице Дуки недалеко от винного магазина. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть потасовку парней на видео.

На кадрах можно заметить, как между несколькими ребятами завязывается словестная перепалка, которая быстро перерастает в самую настоящую массовую драку. Что стало причиной конфликта, пока неизвестно.

Свидетели происшествия предполагают, что подростки, затеявшие потасовку, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось задиристое видео из Башкирии: разъяренные мужчины избили таксиста. В Уфе двое неизвестных напали на водителя легковушки. Сначала они пинали его автомобиль, а затем ворвались в салон и начали избивать "обидчика".



Видео: группа вконтакте "Актуальный Брянск"