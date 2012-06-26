Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 16:25
0
Ustsova
114
Код вставки плеера

Масленица 2017: прощаемся с зимой 26 февраля

0
 
 

Сытные блины, народные гулянья и прощание с зимой. Самая веселая неделя перед Великим постом начнется 20 февраля.

На протяжении многих веков русский человек отмечал Масленицу, и такая традиция сохранилась по сей день. Но что же это за праздник такой? В славянской культуре Масленица занимала особое место. Всю масленичную неделю наши предки готовили блины и устраивали различные обряды и ритуалы. Прославляя бога Солнца, славяне прощались с зимой. Они верили, что народные гулянья разбудят весну от крепкого сна.

масленица 2017 дата когда отмечать традиции масленичная неделя блины

В этом году блинная неделя начнется 20 февраля. Традиционно у каждого дня есть свое название и предназначение. Так в понедельник, который называется "Встреча", будем ходить в гости к сватам. Раньше в этот день муж, жена и их родители собирались в одном доме и обсуждали планы на будущую неделю: какие конкурсы проводить да как праздник встречать. К этому дню в городах уже были установлены качели и горки, а в центре красовались разодетые чучела Маслениц.

масленица 2017 дата когда отмечать традиции масленичная неделя блины

Во вторник проходили смотрины невест, не зря день именуется "Заигрыши". Обычно молодые люди устраивали первые состязания. Того, кто становился победителем, угощали блинами. Ну, а девушки готовились к помолвке.

масленица 2017 дата когда отмечать традиции масленичная неделя блины

В день "Лакомки" было принято радовать себя и своих близких угощениями: на столе должны быть блины с разнообразными начинками. И, конечно, ходили по гостям. Четверг назвали "Широким разгуляем", именно с этого дня начинаются массовые народные гулянья. Кулачные бои, хороводы, высоченный столб с петухом, на который забраться нужно – что может быть лучше? А после веселья и потех – добро пожаловать к столу на блины.

масленица 2017 дата когда отмечать традиции масленичная неделя блины

 В пятницу зять угощает свою тещу, а день именуется "Тещины вечерки". По традиции теща должна была прислать в дом зятя всю необходимую посуду для приготовления блинов, а тесть – муку и масло. Затем в субботние "Золовкины посиделки" невестки приглашают на угощения своих золовок. Завершается Блинница "Прощеным воскресеньем". В этот день нужно забыть все старые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели.

Видео: youtube, Oka rus/ Sanduny 1808

Фотографии: группа вконтакте "Масленица. Санкт-Петербург. СПб."

Теги: дата масленица 2017 , когда дата масленица 2017 , масленица 2017 , масленица 2017 дата когда отмечать традиции масленичная неделя , традиции масленица как отмечаем , традиция масленица
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5