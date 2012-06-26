Масленица 2017: прощаемся с зимой 26 февраля

Сытные блины, народные гулянья и прощание с зимой. Самая веселая неделя перед Великим постом начнется 20 февраля.

На протяжении многих веков русский человек отмечал Масленицу, и такая традиция сохранилась по сей день. Но что же это за праздник такой? В славянской культуре Масленица занимала особое место. Всю масленичную неделю наши предки готовили блины и устраивали различные обряды и ритуалы. Прославляя бога Солнца, славяне прощались с зимой. Они верили, что народные гулянья разбудят весну от крепкого сна.

В этом году блинная неделя начнется 20 февраля. Традиционно у каждого дня есть свое название и предназначение. Так в понедельник, который называется "Встреча", будем ходить в гости к сватам. Раньше в этот день муж, жена и их родители собирались в одном доме и обсуждали планы на будущую неделю: какие конкурсы проводить да как праздник встречать. К этому дню в городах уже были установлены качели и горки, а в центре красовались разодетые чучела Маслениц.

Во вторник проходили смотрины невест, не зря день именуется "Заигрыши". Обычно молодые люди устраивали первые состязания. Того, кто становился победителем, угощали блинами. Ну, а девушки готовились к помолвке.

В день "Лакомки" было принято радовать себя и своих близких угощениями: на столе должны быть блины с разнообразными начинками. И, конечно, ходили по гостям. Четверг назвали "Широким разгуляем", именно с этого дня начинаются массовые народные гулянья. Кулачные бои, хороводы, высоченный столб с петухом, на который забраться нужно – что может быть лучше? А после веселья и потех – добро пожаловать к столу на блины.

В пятницу зять угощает свою тещу, а день именуется "Тещины вечерки". По традиции теща должна была прислать в дом зятя всю необходимую посуду для приготовления блинов, а тесть – муку и масло. Затем в субботние "Золовкины посиделки" невестки приглашают на угощения своих золовок. Завершается Блинница "Прощеным воскресеньем". В этот день нужно забыть все старые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели.

Видео: youtube, Oka rus/ Sanduny 1808

Фотографии: группа вконтакте "Масленица. Санкт-Петербург. СПб."