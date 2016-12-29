Машиниста из Петербурга будут судить за столкновение двух товарных поездов

Подсудимый проработал машинистом тридцать лет. В случаи признания его виновным, мужчине грозит тюрьма на срок до двух лет.

Суд Северной столицы будет судить машиниста за аварию с участием двух товарных поездов. Следственный комитет заявил, что завершилось расследование дела о крушении вагонов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский.

Авария произошла в июле 2016 года. Поезд с 69 вагонами ждал расформирования. По соседству с ним рулил другой товарняк с 78 вагонами. На одной из стрелок составы не смогли разъехаться и столкнулись. От удара повредились девять вагонов и цистерн. Общая сумма ущерба от ЧП составила более 5,3 миллиона рублей.

По результатам расследования был найден виновный. Отвечать за аварию будет 48-летний машинист одного из поездов. При этом у мужчины за плечами тридцатилетний опыт работы, он трудился на железной дороге почти всю жизнь. Против него возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Материалы расследование отправили в суд.

Если суд признает вину машиниста, то ему грозит достаточно суровое наказание. В худшем случаи его отправят на два года в тюрьму. При этом лишиться возможности заниматься его работой на срок до трех лет.

Видео: Youtube / Michael's project