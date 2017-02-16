Машина для перевозки инвалидов на Искровском насмерть сбила старушку

ДТП со смертельным исходом произошло утром в Невском районе

Ранним утром четверга, 16 февраля 2017 года, на Искровском проспекте в Петербурге произошла авария со смертельным исходом. Как сообщается, там водитель "Фиата", адаптированного для перевозки людей с ограниченными возможностями, насмерть сбил 74-летнюю женщину. От полученных травм старушка скончалась на месте происшествия.

Как стало известно, случилась авария в 6:55 на Искровском проспекте у дома №30. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

По словам одного из свидетелей, который оставил комментарий в сообществе spb_today, удар был такой силы, что женщина отлетела от автомобиля метров на десять.

Видео: из архива

Фото: spb_today