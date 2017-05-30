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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 14:09
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kalbas90
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Машина ДПС в Томске сбила адвоката по делам о ДТП

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Пострадавший получил ушиб левой ноги.

 Утром в понедельник, в городе Томск, на улице Гагарина 31, автомобиль ДПС сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшим оказался адвокат по делам о ДТП. По словам пострадавшего, он утром шел на работу, подходил к пешеходному переходу. С левой стороны, пропускала его серая иномарка. Когда начал идти, он увидел, что там едет ВАЗ ДПС, он даже не сомневался, что они затормозят. Адвокат пытался отпрыгнуть назад, но не успел и упал. Он получил ушиб левой ноги, из больницы его уже отпустили.

Теги: авария , адвокат , дтп , пешеход , томск
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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