Машина ДПС в Томске сбила адвоката по делам о ДТП

Пострадавший получил ушиб левой ноги.

Утром в понедельник, в городе Томск, на улице Гагарина 31, автомобиль ДПС сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшим оказался адвокат по делам о ДТП. По словам пострадавшего, он утром шел на работу, подходил к пешеходному переходу. С левой стороны, пропускала его серая иномарка. Когда начал идти, он увидел, что там едет ВАЗ ДПС, он даже не сомневался, что они затормозят. Адвокат пытался отпрыгнуть назад, но не успел и упал. Он получил ушиб левой ноги, из больницы его уже отпустили.