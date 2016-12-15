Как сообщает "Фонтанка", на Петергофском шоссе, у дороги на Ленинградский электромеханический завод (Красносельский район города), маршрутка "ПАЗ" сбила 20-летнюю на вид девушку на пешеходном переходе.
По данным соцсетей, девушку спасти не смогли.
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Трагический случай на Петергофском шоссе: маршрутка насмерть сбила девушку
В минувший вторник, 4 июля девушка попала под колеса маршрутки на Петергофском шоссе. По данным соцсетей, девушка не выжила.
Как сообщает "Фонтанка", на Петергофском шоссе, у дороги на Ленинградский электромеханический завод (Красносельский район города), маршрутка "ПАЗ" сбила 20-летнюю на вид девушку на пешеходном переходе.