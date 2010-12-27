Марина Трифонова из Петербурга стала лучшим стоматологом России

Главный врач отделения эстетической стоматологии Atribeaute Clinique Марина Трифонова стала победителем Чемпионата Стоматологического Мастерства. Женщина-врач была признана лучшей в номинации "Эстетическая стоматология".

Марина Трифонова из Санкт-Петербурга одержала победу на ежегодном Чемпионате Стоматологического Мастерства, проходившем в Белгороде. Жюри признало женщину-специалиста из Северной столицы лучшей в номинации "Эстетическая стоматология". Ей присудили первое место и звание лучшего стоматолога России. Как стало известно Piter.TV, для Марины Трифоновой, практикующей в Atribeaute Clinique, это не первая победа на всероссийском уровне. Шесть лет назад она уже становилась лучшим стоматологом-реставратором в рамках Чемпионата Стоматологического Мастерства. И в 2011, и в 2017 годах в России не нашлось равных петербурженке в сфере эстетической реставрации.

Как пояснили нашему изданию в Atribeaute Clinique, Марина Трифонова является врачом-стоматологом во втором поколении, ее отец и 2 старших брата - стоматологи. Она окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет им И. П. Павлова в 1998 году, с 2010 года возглавляет отделение эстетической стоматологии Atribeaute Clinique. Врач высшей категории специализируется на художественной реставрации зубов, реставрации методом послойной стратификации, а также малоинвазивной стоматологии. В своей практике Марина Трифонова активно изучает международный опыт. Так, она работает с реставрациями по технике известного итальянского доктора Лоренцо Ванини.

"Реставрация методом послойной стратификации - особая техника нанесения материала при которой слои композита разной степени насыщенности и яркости наносятся в соответствии с природным строением зуба. Иначе говоря, эмаль зуба будет восстановлена одним оттенком, дентин - дентинным оттенком и так далее. Таких слоев может быть несколько. Данный подход позволяет воссоздать зуб неотличимый от настоящего. Что немаловажно в вопросе эстетики, особенно, если речь идет о передних зубах. Кроме того, материал, которым выполняются реставрации Enamel Micherium позволяет сохранить главное свойство тканей зуба - отражать свет, - рассказали Piter.TV в Аtribeaute Clinique.

На данный момент стоматолог-чемпион Марина Трифонова уже вернулась из Белгорода в Санкт-Петербург. Теперь она по праву носит звание двухкратного чемпиона России по эстетической реставрации.