Марина Кацуба: "стихи как дети"

Необычный цветок распустился в оранжерее Таврического сада 10 января. Питерская поэтесса Марина Кацуба презентовала душевную программу «Зима» и поделилась с каналом Piter.tv подробностями о творчестве, а также рассказала о своих подписчиках. Оказывается, даже у такой жизнерадостной и милой девушки есть хейтеры.

Для того, чтобы выступление было успешным необходимо два условия – правильно выбранная площадка и самая преданная публика. Об этом Марина Кацуба знает не понаслышке. Для девушки поэтическая программа «Зима» - это отличная возможность рассказать близким людям о чувствах, о том, как важно не замерзать в столь холодное время года.

«Я собрала все свои любимые тексты, потому что оранжерея такая площадка комфортная, уютная, атмосферная, камерная и хочется любимым людям почитать любимые стихи. Я устала от масштабных концертов, от работы над альбомом. Сегодня у нас будет лирическая, нежная история» - говорит Марина.

«История» получилась действительно очень нежной и мелодичной, ведь у каждого стихотворения было музыкальное сопровождение от Марии Дризик. На сцене комбинация стихов и музыки смотрится достаточно легко и динамично, но процесс создания поэтических произведений – вещь двоякая. Иногда стихотворение получается само собой, а иногда приходиться прилагать огромные усилия, чтобы создать по-настоящему стоящее произведение.

«Я уже больше двадцати пяти лет в этом процессе нахожусь. Сейчас у меня затишье творческое, я мало пишу, больше прорабатываю те материалы, которые накопила, которые требуют внимания как дети, которые хотят, чтобы их накормили. Бывают очень долгие тексты, которые требуют, чтобы ты к ним возвращался, возвращался. Бывают короткие, легко выходящие. Какого-то рецепта даже для себя самой у меня нет, тем паче, чтобы посоветовать кому-то из других пишущих». – делится поэтесса.

По поводу возврата к недоработанным произведениям Марина высказала очень интересную мысль. По ее мнению, отношения с текстами – это то же самое, что и отношения с людьми.

«Во всем самое важное – баланс. Как и в отношении с текстами или с треками, как и в отношениях с людьми. Если ты возвращаешься десять раз, двадцать, и ты чувствуешь, что количество энергии, которое ты вваливаешь в этот процесс, давно перевалило за КПД и в десятки раз его превышает, то, скорее всего, его стоит бросить. Но если ты поленился и не доработал, у тебя останется чувство вины и незаполненное внутри пространство, которое будет тебя есть, наказывать. Тут надо очень правильно чувствовать себя. Отношения со стихами – это как отношение с мужчиной, как отношения с родителями. Они требуют работы и внимания» - объясняет Марина Кацуба.

В социальных сетях поэтессе уделяют достаточно внимания, чтобы почувствовать себя нужной и востребованной. По словам Марины, подписчики и подписчицы частенько признаются ей в любви, но на проявление чувств фанатов девушка реагирует всегда по-разному.

«Иногда у меня бывают периоды, когда я этому рада и мне это необходимо и дает мне какое-то ощущение, что я не напрасно все это затеяла, что я тут не сама себе сочиняю свои писульки. А бывает, когда меня это угнетает и мне кажется, что я не соответствую уровню запросов от этих людей, они ждут от меня больше, чем я могу им предложить. Может быть, это тоже толчок к тому, чтобы работать» - рассуждает девушка.

Однако не все фолловеры выражают Марине свою любовь и поддержку. Как и многие известные люди, она нередко подвергается нападкам хейтеров.

«Мне пишут неприятные вещи в стиле: ты дура, заткнись, умри, они меня не задевают, потому что понятно, что это люди, которые сами на себя злые. У них какой-то свой процесс, и я какая-то оболочка, с которой они разговаривают, а на самом деле они говорят сами с собой. А есть действительно неприятные комментарии, которые по делу. Например, зачем ты снимаешься в трусах, ты уверена, что твои тексты имеют смысл, кому кроме тебя это нужно, тебе не кажется, что ты эгоцентрична, тебе не кажется, что ты поверхностна, тебе не

кажется, что важно работать только над словом, а над тем, как ты выглядишь, как ты его подаешь, это не важно. У меня есть какая-то своя система ценностей, но конечно, когда меня особенно авторитетные люди начинают давить, щемить, я тоже сомневаюсь и стараюсь отвечать на эти вопросы, складывать в свою систему» - говорит поэтесса.

К конструктивной критике Марина прислушивается, но признавать свои ошибки ей очень сложно.

«Я меняюсь не резко и, наверное, я с трудом признаю свои ошибки вслух, но в общем и целом да. К сожалению, я не тупая, уже ничего нельзя поделать с тем, что я думающий человек. Я не могу закрыть глаза на адекватные комментарии, даже если они неприятны мне. Они все равно работают и приносят свои плоды» - признается Марина Кацуба.

Видео: Piter.TV

Софья Третьякова, Евгений Гареев