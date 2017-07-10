Марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал более 10 тысяч человек‍

Марафонцы из 66 стран мира и 547 городов России стартовали от Дворцовой площади в 8 утра

Утром воскресенья, 9 июля 2017 года, в Петербурге прошел марафон "Белые ночи", в котором приняли участие более 10 тысяч человек. От Дворцовой площади стартовали бегуны из 66 стран и 547 городов.

Трасса проходила в один круг по набережным, проспектам и улицам центра Северной столицы, мимо всемирно известных архитектурных и исторических памятников. Участникам предстояло преодолеть 42 км 195 м. Был также более короткий вариант дистанции – на десять километров.

Лучшим среди мужчин стал житель города Тольятти Юрич Чечун, который пробежал марафонскую дистанцию за 2 часа 19 минут и 45 секунд. Для тольяттинца эта победа стала второй подряд за два года. У женщин победила также представительница Тольятти и прошлогодний чемпион – Надежда Лещинская, пробежавшая дистанцию за 2 часа 36 минут и 49 секунд. Второе место – Любовь Добровольская (Тольятти), третье – Евдокия Букина (Челябинск). Петербурженка Маргарита Плаксина стала пятой.

Видео: инстаграм