Марафон «Белые ночи» перекроет центр Петербурга

По ходу движения бегунов будут перекрывать улицы

Из-за международного марафона "Белые ночи" в Петербурге перекроют улицы, по которым будут бежать спортсмены. Как рассказали в Комитете по развитию транспорта, в 8 часов утра 9 июля участники марафона стартуют от Дворцовой площади и должны вернуться на нее же к двум часам дня.

Есть два варианта забега – покороче (10 километров) и подлиннее (42 километра).

Улицы будут закрывать поэтапно, по ходу продвижения бегунов:

8:50-15:10 – Дворцовая набережная, набережная Кутузова;

9:00-12:00 – Благовещенский мост, Университетская набережная, Дворцовый мост, Биржевой мост;

9:00-12:00 – Тучков мост, проспект Добролюбова, Кронверкская набережная;

9:00-15:10 – Троицкий мост;

9:20-10:50 – улица Профессора Попова, Петроградская набережная, Аптекарская набережная, Петровская набережная;

10:30-13:30 – Невский проспект от Фонтанки до моста Александра Невского, набережная Фонтанки от Старо-Петергофского до Невского;

10:30-15:10 – Синопская набережная, Смольная набережная, Дворцовая набережная, мост Александра Невского.

Видео: архив