Мара Багдасарян в Instagram и ВКонтакте: фото и видео

Гонщица Мара Багдасарян активно ведет свои странички в социальных сетях. Девушка выкладывает фотографии в Iinstagram и ВКонтакте. Также она часо выкладывает видео с автомобилями.

Представительница золотой молодежи и стритрейсер Мара Багдасарян скандально прославилась на всю Россию, когда вместе со своими друзьями Русланом Шамсуаровым, Абдувахобом Маджидовым и Виктором Усковым устроила гонки на Mercedes Gelandewagen по Москве. Компания ездила на перегонки с полицейскими, а видеозапись всего действа выложила в интернет. Девушке 23 года.

Несмотря на частые посты в социальных сетях. О жизни девушки удается узнать не много. Известно, что она родилась в Нижнем Тагиле, а в столице отучилась в одном из вузов. Она владеет несколькими дорогими машинами и ведет красивую жизнь. О родных Мары ничего не известно. Есть слухи, что ее отца зовут Эльмар Багдасарян.

Девушка много о своих буднях рассказывает в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Гонщица регулярно выкладывает новые фотографии. Правда, после инцидента с гонкой она сменила страничку в Instagram.

Мара Багдасарян в Instagram

Сначала у девушки была страничка с ником maraa049. Но последняя фотография там была выложена 17 недель назад. За это время под ней собралось большое количество гневных комментариев. Пользователи сети ругали девушку и всячески выражали свое недовольство. Видимо, Мара решила перейти на другую страницу, чтобы не читать негативные сообщения. Новая ее страничка с похожим ником - 049mara. Там девушка выкладывает много новых фотографий. Кроме своих селфи с дурьями она ведет летопись своего расследования. В частности, она делала селфи у прокуратуры, а также в отделении полиции. А восемь часов назад она выложила фотографию с мужчиной, которого называет Давид. Мара отметила, что с парнем они дружат уже восемь лет и сейчас он является ее адвокатом.



Мара Багдасарян ВКонтакте



В самой популярной в России социальной сети девушка частый гость. На ее страничке девушка часто выкладывает селфи и фотографии своих машин. Часто ее фотографии сделаны прямо за рулем автомобиля. Мара 20 октября выложила фотографию Mercedes Gelandewagen, подписав его просто: "На зиму". Свои образы гонщица часто снимает в одном и том же коридоре рядом с лифтами. Судя по снимкам Мара с друзьями и подругами часто проводит время за раскуриванием кальяна. Девушка не стесняется выкладывать и совсем откровенные фотографии. У нее более четырех тысяч подписчиков, поэтому ее посты собирают около тысячи лайков. Возможность комментировать она закрыла. Скорее всего, из-за потока негативных комментариев после гонки на Гелентвагинах. Скорее всего, эти снимки она делает в месте, где живет. На страничке девушка иногда пишет про свои фэйковые странички.



Мара Багдасарян одумалась?

Накануне девушка опубликовала интересную фотографию. На ней девушка держит дорожный знак с надписью "Давайте, не гоняйте". Оказалось, Мара встретилась с начальником ГИБДД Коваленко и командиром спецбатальона Васютой. При этом бывшая нарушительница ПДД неожиданно с теплотой написала о сотрудниках дорожной полиции. Она сказала, что у нее изменилось мнению о ГИБДД в целом. А под конец она совсем добила своих подписчиков, пообещав ездить по правилам. По словам девушки – так интересней.

Фото и видео: 049mara, maraa049; ВКонтакте / Мара Багдасарян