Возможный тренер "Зенита" Манчини приехал в Петербург

Стало известно, что предполагаемый новый тренер петербургского футбольного клуба прибыл в Петербург. Роберто Манчини встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Итальянский футбольный тренер Роберто Манчини прибыл в Северную столицу. Как стало известно, спортсмен, которого прочат на место главного наставника "Зенита", провел встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Фотографию с их встречи в Twitter выложила Тина Канделаки. Она отметила ,что итальянцу подарили книгу.

Накануне пресс-служба "Зенита" сообщила о досрочном расторжении контракта с румынским тренером Мирчи Луческу. В результате главный футбольный клуб Северной столицы остался без тренера.

Луческу тренировал футболистов в Петербурге всего год. С ним команда выиграла Суперкубок России, вышла в плей-офф Лиги Европы УЕФА и стала третьей на чемпионате страны.

Фото: Twitter / tina_kandelaki