Манчестерский террорист собрал бомбу по видео с YouTube

Исполнитель теракта на стадионе в Манчестере Салман Абеди изготовил пояс смертника по видеороликам, размещенным в свободном доступе на YouTube

Террорист Салман Абеди, который установил взрывчатку на стадионе в Манчестере, смог изготовить бомбу, просматривая видеоуроки на YouTube. Такие выводы были сделаны исходя их сложности устройства и его компонентов. Абеди просматривал на YouTube видеоролики, где объяснялся процесс изготовления бомбы. Первоначально специалисты высказывали версию о профессионале.

Напомним, что в результате теракта на стадионе «Манчестер Арена», произошедшем 22 мая после концерта Арианы Гранде. В результате погибли 22 человека. Среди жертв теракта оказались 12 детей, десятки получили ранения.