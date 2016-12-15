Мама Бузовой рассказала на что дочь тратит свои деньги

Чем популярнее становится Ольга Бузова, чем чаще ее начинают обвинять в ханжестве.

Ирина Александровна Бузова, мама Ольги, рассказала, на что ее знаменитая дочь тратит деньги. Оказалось, что большинство своих средств Ольга тратит на своих близких людей. По словам мамы, звезда шоу-биза очень щедрая и денег не считает, когда хочет сделать приятное родным. Дарит не только милые, но и серьезные подарки, а ко всему прочему Ольга оплачивает лечение своей бабушки.

Чем популярнее становится Ольга Бузова, чем чаще ее начинают обвинять в ханжестве. На ее странице в "Инстраграме" под роскошными фотографиями нередко можно встретить колкие комментарии. Однако, по словам мамы теледивы, ее дочь совершенно не скупится на семью. Недавно заболела бабушка Ольги, в честь которой и назвали певицу, так звезда полностью оплачивает ее лечение. В частности, в прошлом году своей маме Оля подарила квартиру в элитном районе Санкт-Петербурга.

Фото: instagram.com/buzova86