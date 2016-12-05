Малыш "Грут" из комедийного блокбастера "Стражи Галактики" будет удостоен отдельного фильма

Накануне киностудия Marvel совместно с режиссёром "Стражей Галактики" Джеймсон Ганном сообщили прессе, что в обозримом будущем они, возможно, снимут самостоятельный фильм о малыше-Груте, — пожалуй, одним из самых харизматичных рисованных киногероев последнего десятилетия

Интересная новость поступила от киностудии Marvel, занимающейся производством высокобюджетных фантастических боевиков и комедий по графическим новеллам (комиксам). Вин Дизель, больше известный российской аудитории по серии фильмов "Форсаж", "Три икса", а также озвучивавший Грута в оригинальном фильме "Стражи Галактики", сделал заявление о возможных съёмках отдельного фильма про "говорящее дерево".

Как заявил киноактёр и режиссёр, подобный фильм неизбежен — настолько очарователен и мил этот маленький герой.По его мнению, Грут настолько харизматичен, что его смело можно назвать чемпионом зрительских симпатий.

Однако в Marvel такого оптимизма не разделяют. Мастодонты кинопроизводства насчёт "сольного проекта" Грута стратегически отмалчиваются. Но маловероятно, что дереву удастся вклиниться в расписанный на много лет вперед график выхода киновселенных студии Marvel.

Напомним, сейчас мир находится в ожидании второй части "Стражей галактики", которая в российском прокате выйдет уже скоро — 4 мая 2017 года.



Видео: YouTube, Marvel