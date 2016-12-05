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Малыш "Грут" из комедийного блокбастера "Стражи Галактики" будет удостоен отдельного фильма

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Накануне киностудия Marvel совместно с режиссёром "Стражей Галактики" Джеймсон Ганном сообщили прессе, что в обозримом будущем они, возможно, снимут самостоятельный фильм о малыше-Груте, — пожалуй, одним из самых харизматичных рисованных киногероев последнего десятилетия

Интересная новость поступила от киностудии Marvel, занимающейся производством высокобюджетных фантастических боевиков и комедий по графическим новеллам (комиксам). Вин Дизель, больше известный российской аудитории по серии фильмов "Форсаж", "Три икса", а также озвучивавший Грута в оригинальном фильме "Стражи Галактики", сделал заявление о возможных съёмках отдельного фильма про "говорящее дерево".

Как заявил киноактёр и режиссёр, подобный фильм неизбежен — настолько очарователен и мил этот маленький герой.По его мнению, Грут настолько харизматичен, что его смело можно назвать чемпионом зрительских симпатий.
 
 
Однако в Marvel такого оптимизма не разделяют. Мастодонты кинопроизводства насчёт "сольного проекта" Грута стратегически отмалчиваются. Но маловероятно, что дереву удастся вклиниться в расписанный на много лет вперед график выхода киновселенных студии Marvel.
 
 
Напомним, сейчас мир находится в ожидании второй части "Стражей галактики", которая в российском прокате выйдет уже скоро — 4 мая 2017 года.

Видео: YouTube, Marvel
Теги: marvel , грут , джеймс ганн , звездный лорд , стражи галактики
Категории: Мировые новости Культура Новости шоу-бизнеса

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