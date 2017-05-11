Забавное видео: юный футболист повалил Марадону на газон

Маленький мальчик во время тренировки отобрал мяч у Диего Марадоны и повалил футболиста на газон. Шокированный происходящем аргентинец не расстроился, а, напротив, похвалил парня.

В минувшую среду, 10 мая, в сети появилось любопытное видео: юный футболист повалили на газон Диего Марадону. Судя по всему, данный инцидент произошел в Бахрейне на детской тренировке в рамках ежегодного конгресса ФИФА. Надо сказать, что за сутки ролик посмотрели уже несколько тысяч человек.

На кадрах можно заметить, как маленький мальчик подбегает к Диего Марадоне и пытается отобрать у него мяч. Внезапно, юный футболист выставляет руку вперед, а знаменитый аргентинец натыкается на нее, теряет равновесие и падает на газон. В свою очередь, парень, не обращая внимания на развалившегося Марадону, убегает с мячом. Спустя некоторое время, в состоянии шока аргентинец поднимается на ноги и хлопает по плечу своего соперника.

Кстати, сам Диего Марадона после завершения футбольной карьеры начал тренерскую деятельность.

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Видео: youtube, Soccer World