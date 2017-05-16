Галкин приятно удивил фанатов новыми фото своих детей

Известный артист поделился с подписчиками очередными кадрами из семейной жизни: на этот раз муж Пугачевой показал своим поклонникам общих детей

Сегодня, 16 мая, Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме новую "порцию" фотографий. На этот раз знаменитый артист гордо заявил своим подписчикам, что его дети растут послушными, подписав серию снимков таким образом: " Я ему говорю: "Гарри, ну встань рядом с Лизой!". Встал. Я ему: "Ну, улыбнись!". Улыбнулся. Листайте!".

Поклонники в полном восторге от трехлетних двойняшек Галкина и Пугачевой. Они то и дело пишут под фото трогательные комментарии: " Такие хорошенькие детки – конфетки!", "Прелестные и очаровательные!", "Очень красивые дети!". И гадают, на кого же Лиза и Гарри больше похожи: на папу или на маму. "Гарри похож на Вас, Максим, а Лиза на Аллу Борисовну!", "Может мне так кажется, но Лиза очень похожа на маму…".

Надо сказать, что за несколько часов пост Галкина оценили более 30 тысяч человек. А несколько роликов с детьми, которые были опубликованы в середине апреля, посмотрели почти 400 тысяч раз.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось странное видео из Америки: Кэти Перри назвала Хилтон своей королевой и поцеловала в губы.



Видео и фото: инстаграм Максима Галкина