Максим Галкин поделился видео с плачущей дочерью

Максим Галкин опубликовал очень милое видео с дочкой

Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео с прогулки с детьми. На записи трехлетняя Лиза любуется божьей коровкой, которую она планировала привезти Алле Борисовной, но насекомое улетело. Лиза Галкина расплакалась, но звездный отец вовремя вмешался и успокоил девочку.



«Лиза и божья коровка. От дочки узнал, что божья коровка на французском — coccinelle. Понятия не имел. Целая эпопея у нас была с этой французской божьей коровой», — написал Максим Галкин.

Поклонники артиста не остались равнодушными к такому милому видеоролику и написали много теплых пожеланий его детям в комментариях.

«Милые, добрые детки! Храни их Бог!!! Смотрела бы и смотрела ваши видео!!! Лиза — чудо!!!», «Какая чудесная Лиза», «Максим, так вот же кто ЛУЧШЕ ВСЕХ! », — восхищаются поклонники.

Видео:

Instagram: maxgalkinru