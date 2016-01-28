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Максим Галкин поделился видео с плачущей дочерью

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Максим Галкин опубликовал очень милое видео с дочкой

   Максим Галкин опубликовал в социальной сети видео с прогулки с детьми. На записи трехлетняя Лиза любуется божьей коровкой, которую она планировала привезти Алле Борисовной, но насекомое улетело. Лиза Галкина расплакалась, но звездный отец вовремя вмешался и успокоил девочку. 

«Лиза и божья коровка. От дочки узнал, что божья коровка на французском — coccinelle. Понятия не имел. Целая эпопея у нас была с этой французской божьей коровой», — написал Максим Галкин.

Поклонники артиста не остались равнодушными к такому милому видеоролику и написали много теплых пожеланий его детям в комментариях.

«Милые, добрые детки! Храни их Бог!!! Смотрела бы и смотрела ваши видео!!! Лиза — чудо!!!», «Какая чудесная Лиза», «Максим, так вот же кто ЛУЧШЕ ВСЕХ! », — восхищаются поклонники. 

 

 

 

 

 

Видео:
Instagram: maxgalkinru

Теги: алла пугачева максим галкин , двойняшки лиза и гарри , максим галкин
Категории: Лента новостей

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