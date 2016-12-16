Макsим: каждому настоящему мужчине нужна любовь

На презентации своей книги в Буквоеде, певица рассказала, чем же ее музыка так притягивает мужчин и возможно ли научиться быть женственной.

Даже на презентации книги казалось, что мужчин и женщин пришло одинаковое количество. Творчество Марины интересно как слабой половине человечества, так и сильной, в равных пропорциях. И на вопрос, в чем же секрет такого успеха и почему тексты песни Макsим наизусть знакомы многим мужчинам, девушка, улыбаясь, ответила, что им виднее, конечно, но от себя добавила:

“Каждому настоящему мужчине нужна любовь. И нужно такое понимание, что он где-то может быть слабым, расслабится. Не слабым, ошибаюсь, а расслабится просто и чувствовать, что где-то его ждут, где-то его любят”.

Рассказывая про свою первую книгу, Марина поделилась с пришедшими некоторыми историями о чертах своего характера, говоря при этом, что он очень не прост и скорее является минусом для женщины, чем плюсом:

“Мое прозвище - оно с детства. Знаете, это уже не сценическое имя, это, наверно, так же как рыжие бывают - по-другому быть не может. Отображение характера. Это больше, наверно, минус для женщины, потому что, очень сложно быть ведомой при этом, но тем не менее, твой путь - он один”.

Но на интервью девушка поделилась с нашими корреспондентами, что все же, характер женщины и что-то внутреннее может измениться, когда в ее жизни появляются дети:

“Я наконец, да, становлюсь женственнее. С детства я с восхищением смотрела на женщин, которые умеют как-то плавно себя вести, плавно себя подать. Этому не научишься, вот именно с появлением детей, какая-то женственность во мне стала проявляться. Это видно, конечно же, только со стороны. Благо, моя профессия позволяет посмотреть на себя иной раз со стороны, и, конечно, вот эта вся резкость, дерганность, какая-то такая безбашенность и хаотичность - она постепенно уходит. И появляется какая-то такая лояльность, что ли”.

Певица Макsим уже мама двоих детей, и оказывается, семилетняя Александра очень помогает ей со своей младшей сестренкой Машей:

“Ой, Саша она ей больше мама даже чем я. Она может совершенно спокойно ее убаюкать ночью, она умеет ее кормить, она знает о ней совершенно все. У них прямо огромная любовь”.

Видео: Piter.TV

Шекер Аскералиева, Ксения Крохина, Дарья Молчанова