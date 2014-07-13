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Макрон извинился перед Путиным за опоздание на двустороннюю встречу

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На полях саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона

          Президент России Владимир Путин встретился на полях саммита G20 в немецком Гамбурге со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Французский лидер извинился перед Путиным за опоздание, сославшись на затянувшиеся переговоры по климату.

Путин в диалоге с Макроном заявил, что Россия намерена и дальше исполнять свои обязательства по Парижским соглашениям, направленным на борьбу с глобальным потеплением. Макрон поблагодарил Путина за то, что Россия взяла на себя обязательства в рамках климатических изменений. Также лидеры стран отметили расширение сотрудничества между государствами.  

 

 

 

Видео:
Twitter: Дмитрий Смирнов

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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