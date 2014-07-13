Макрон извинился перед Путиным за опоздание на двустороннюю встречу

На полях саммита G20 в Гамбурге состоялась встреча лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона

Президент России Владимир Путин встретился на полях саммита G20 в немецком Гамбурге со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Французский лидер извинился перед Путиным за опоздание, сославшись на затянувшиеся переговоры по климату.

Путин в диалоге с Макроном заявил, что Россия намерена и дальше исполнять свои обязательства по Парижским соглашениям, направленным на борьбу с глобальным потеплением. Макрон поблагодарил Путина за то, что Россия взяла на себя обязательства в рамках климатических изменений. Также лидеры стран отметили расширение сотрудничества между государствами.

Видео:

Twitter: Дмитрий Смирнов