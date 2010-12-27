Визажист Карло Конкато: "Я с детства экспериментировал со своим лицом"

Итальянские мастера научили делать петербуржцев макияж Extreme Beauty. Эксперименты с формой, текстурой и цветом – вот чем запомнился мастер-класс от Мары Де-Марко и Карло Конкато.

В середине декабря итальянские визажисты поделились опытом создания Extreme Beauty макияжа. Это одно из самых непростых направлений, требующее от мастера не только превосходных навыков, но и художественного взгляда. По словам Карло Конкато, чтобы создать Extreme Beauty необходимо выйти за рамки своего собственного восприятия мира. "Не каждый, кому нравится это направление, может достичь успеха в нем. – объяснил итальянец. – Можно скопировать образ, и будет хорошо, но для создания шедевра нужна творческая раскрепощенность".



В первый день курса по макияжу, студентов ждал сюрприз. Для того чтобы визажисты смогли понять творческий потенциал и показать яркую индивидуальность, итальянские мастера предложили им создать свои собственные аксессуары из разнообразных материалов: пластик, картон, дерево. Такой эксперимент был проведен лишь потому, что, по мнению Мара Де-Марко, все, кто работает в направлении Extreme Beauty, обязаны быть готовы к использованию необычных, эксклюзивных материалов. Визажиста не должны пугать эксперименты. Успешного мастера отличает вера в себя и любовь к своему делу. Но приоритетом для Extreme Beauty стилиста является, конечно, креативность.



К примеру, сам Карло Конкато признался, что с детства экспериментировал со своим лицом. " Я лепил на него все, что меня окружало и могло на нем держаться. И начав свой путь в модной индустрии, я всегда использовал то, что даже не предназначалось для использования в макияже. – рассказал визажист. – Благодаря своим внутренним инстинктам и страсти к творчеству, я смог выжать пользу из своих детских увлечений, развить их и сделать делом жизни".



Extreme Beauty макияж – это уже высокая мода. Если визажист достиг такого уровня, ему есть чем гордиться, ведь данное направление ставит перед мастером главный творческий вопрос: " А смогу ли я выйти за рамки зоны своего комфорта?". Extreme Beauty, по мнению итальянцев,– это произведение искусства.