Май в Петербурге оказался самым сухим за 40 лет

Главный синоптик Северной столицы рассказал, что май 2017 года стал очень сухим. Меньше осадков выпало только в 1978 году.

Последний месяц этой весны в Петербурге продолжает удивлять горожан и синоптиков. Глава Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов рассказал о еще одном удивительном факте, связанным с маем 2017 года. Оказалось, он стал самым сухим за последние 40 лет.

За 24 дня месяца выпало всего 2,2 миллиметра осадков. Это всего лишь 6% от нормы.

– Прошедший сегодня ночью дождь и предстоящие пару дней с дождями до конца месяца повысят это значение, но все равно, сохранится дефицит осадков, – написал Колесов в своем Facebook.

За все время наблюдения меньше осадков выпало только в 1978 году. Тогда дождь составил всего 1,7 миллиметров или 4% от нормы.

Кроме этого, май побил еще пару погодных рекордов. Например, в начале месяца погода опускалась ниже нуля и постоянно шел снег. А в последнюю неделю синоптики фиксируют аномально высокую температуру.