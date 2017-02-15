Мадонна записала пугающее поздравление с Днем святого Валентина на видео

Фанаты и хейтеры известной певицы обсуждают странное видео в Instagram звезды.

Певица Мадонна поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем святого Валентина крайне странным видео. Комментаторы уже назвали его "пугающим", "криповым" и даже "тошнотворным".

В 20-секундном ролике Мадонна исполняет несколько переделанную под 14 февраля песню Happy Birthday to you. При этом она снимает себя на видео крупным планом с явно неудачного ракурса. В кадр попадают красные глаза звезды, мешки под глазами и слишком плоское лицо. Да и сам сипло-хриплый голос исполнительницы может вызвать дрожь и мурашки по телу.

Как пояснила в комментариях сама нестареющая блондинка, сейчас она болеет и плохо себя чувствует. Но даже в таком состоянии красотка решила поздравить своих фанатов с "праздником любви". До сих пор остается непонятным: хотела ли сама Мадонна напугать людей таким образом, или просто желала показать подписчикам, насколько ей плохо.

Видео: Instagram. Madonna