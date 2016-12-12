МЧС рассказали подробности поисковых работ на месте крушения вертолета в Телецком озере

В Сети появились первые кадры спасательных работ на Телецком озере.

Спасатели из Хакасии уже вторые сутки работают на месте крушения вертолета Robinson в Республике Алтай. Пока что их работу затрудняет штормовая погода, которая не дает сотрудникам МЧС возможности подобраться к обломкам летательного аппарата. Подробности происходящего в зоне трагедии журналистам рассказал начальник регионального управления МЧС Игорь Букин. Видео с брифинга было оперативно загружено на сайт организации. В нем впервые появились кадры спасательных работ непосредственно с неспокойного алтайского озера.

Известно, что к проведению поисковых работ привлечен вертолет Ми-8 с 4 спасателями на борту. После полудня вертолет совершил вынужденную посадку по непростым метеоусловиям. Шесть спасателей завершают работу по оборудованию посадочной посадки для приема прибывающих дополнительных сил в зону крушения. В течение часа к работам смогут приступить водолазы и экипаж судна на воздушной подушке. Всего в операции задействовано 157 человек и 28 единиц техники.

Видео: пресс-служба МЧС про Республике Алтай