МЧС Петербурга предупреждает об опасном ветре в четверг

12 января Северную столицу будет трепать порывистый ветер, который останется в городе до субботы.

Погода готовит очередной сюрприз для жителей Северной столицы. Синоптики обещают, что после похолодания в город придет ветер. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Опасная погода будет властвовать в городе весь четверг, 12 января, и ночью в субботу, 14 января.

МЧС предупреждает горожан об опасности и напоминает меры предосторожности. Горожан, особенно владельцев открытых балконов, просят проверить крепление всех вещей там. Также, для безопасности домочадцев, советуют плотно закрывать двери и окна. Иначе резкий порыв может открыть створку и разбить стекло.

Особую осторожность следует сохранять на улице. Порывистый ветер в Северной столице любит ронять рекламные щиты, строительные леса и ветки деревьев. Поэтому при перемещении по улице стоит их избегать по возможности.

Автовладельцам также стоит остерегаться неустойчивых конструкций и деревьев. Лучше всего парковать машины в закрытых гаражах или на открытом пространстве без опасных предметов вокруг.