МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре

Неделя в Северной столице начнется с холодной и дождливой погоды.

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает население об усилении ветра. Опасная погода придет в Северную столицу с понедельника.

Спасатели со ссылкой на синоптиков утверждают, что порывы ветра 26 июня достигнут скорости 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров. Помимо холодной погоды днем ожидаются кратковременные дожди.

При сильном ветре стоит закрывать все окна и оставлять машины в безопасных местах, по возможности пользоваться общественным транспортом. Не ходить вдоль домов и быть осторожнее в прибрежных районах города.

Напомним, что непогоду синоптики обещали и на выходных.

Фото: hudoznikov.ru