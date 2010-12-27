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МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре
Сегодня, 15:33
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mari_dolbish
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МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре

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Неделя в Северной столице начнется с холодной и дождливой погоды.

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает население об усилении ветра. Опасная погода придет в Северную столицу с понедельника.

Спасатели со ссылкой на синоптиков утверждают, что порывы ветра 26 июня достигнут скорости 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров. Помимо холодной погоды днем ожидаются кратковременные дожди.

При сильном ветре стоит закрывать все окна и оставлять машины в безопасных местах, по возможности пользоваться общественным транспортом. Не ходить вдоль домов и быть осторожнее в прибрежных районах города.

Напомним, что непогоду синоптики обещали и на выходных.

Фото: hudoznikov.ru

Теги: погода , погода в петербурге , погода в питере
Категории: Лучшее за сегодня Погода Новости СПб

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