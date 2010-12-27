МЧС предупреждает петербуржцев о штормовом ветре

МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает население об усилении ветра. Опасная погода придет в Северную столицу с понедельника.
Спасатели со ссылкой на синоптиков утверждают, что порывы ветра 26 июня достигнут скорости 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров. Помимо холодной погоды днем ожидаются кратковременные дожди.
При сильном ветре стоит закрывать все окна и оставлять машины в безопасных местах, по возможности пользоваться общественным транспортом. Не ходить вдоль домов и быть осторожнее в прибрежных районах города.
Напомним, что непогоду синоптики обещали и на выходных.
Фото: hudoznikov.ru