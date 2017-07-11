МЧС Петербурга обещает сильный ветер во вторник

Во вторник, 11 июля, в Северной столице будет сильный ветер. Синоптики обещают порывы до 16 метров в секунду.

Петербургская погода не может подарить горожанам один спокойный день. Температура воздуха наконец-то соответствует летней. Но вторник, 11 июля, испортит ветер. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня в городе будут порывы ветра до 12-16 метров в секунду.

В связи с этим МЧС просит горожан и гостей соблюдать правила безопасности. С балконов стоит убрать все незакрепленные предметы, а окна и двери плотно закрыть. Во время нахождения на улице, особенно в прибрежных районах. Стоит обходить рекламные щиты, неустойчивые конструкции и дома со слабой кровлей.

Автомобилистам также стоит соблюдать осторожность. В идеале автомобиль лучше оставить в закрытом паркинге. Если такой возможности нет, то для парковки выбирать места, расположенные далеко от деревьев, строительных лесов, других слабоукрепленных конструкций.