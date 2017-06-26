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МЧС Петербурга пугает порывистым ветром 27 июня

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МЧС предупреждает о порывистом ветре, который придет в Северную столицу утром и днем во вторник, 27 июня.

 Плохая погода снова отвоевывает позиции в Петербурге. Во вторник, 27 июня, прогулки на свежем воздухе сильно испортит порывистый ветер. Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает на завтра западный ветер 7-12 метров в секунду. При этом местами ветер будет достигать 15 метров в секунду

В МЧС напоминают правила безопасности при капризах погоды. Автомобилистам советуют парковать машины подальше от деревьев, рекламных щитов, строительных лесов, неустойчивых конструкций. В идеале автомобили стоит оставить в крытом паркинге.

Пешеходам также стоит бояться деревьев и рекламных щитов. Также нужно избегать опасных мест: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач. С балконов нужно убрать все закрепленные предметы. А также плотно закрыть все двери и окна.

Ранее Piter.tv уже сообщал неутешительные новости о погоде: Синоптики: в начале недели ливни накроют Ленобласть.

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Теги: ветер , мчс , новостис пб , погода на 27 июня спб , погода спб
Категории: Новости СПб

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