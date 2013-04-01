Выходные Петербург проведет во власти сильного ветра

Штормовой ветер будет дуть в Северной столице в субботу. К понедельнику порывы ветра только усилятся.

Порывистый ветер не собирается покидать Петербург. В субботу, 24 декабря, горожан и гостей ждет усиление ветра. Его порывы достигнут 15 метров в секунду. В воскресенье погода даст небольшую передышку. А следующая неделя начнется с усиления ветра до 15-18 метров в секунду.

Такая погода опасна для пешеходов и автомобилей. Из-за порывов могут упасть рекламные щиты или хлипкие ветки деревьев. Они могут травмировать людей или завалить проезд в узких дворах и на улицах. Также могут пострадать автомобили, которые стоят под деревьями. Сломанные ветром ветки просто проломят стекло или помнут кузов. В такую погоду, МЧС рекомендует оставлять железных коней в крытых гаражах или на открытых парковках подальше от опасных конструкций.

Горожанам также рекомендуют проверить вещи на балконах и покрепче их закрепить. Чтобы не потерять свое имущество, и не поставить в опасность других людей.

Кроме того, сильный ветер может срывать плохо закрепленные конструкции. А перед Новым годом гирляндами и украшениям увешаны все людные места города.

Ранее мы сообщали. что утром в пятницу в Петербург придет штормовой ветер.