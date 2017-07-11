МЧС обещает сильные дожди в Петербурге 12 июля

Летняя погода ненадолго осталась в Северной столице. Уже на среду синоптики обещают сильные осадки в виде дождя.

Совсем недолго обычная летняя погода продержалась в Петербурге. Уже в среду, 12 июля, возвращается "нормальная" погода для лета в Северной столице. Главное управление МЧС со ссылкой на "Северо-Западное УГМС" сообщает о сильных дождях.

При этом МЧС напоминает правила безопасности при подобных природных катаклизмах. В случаи сильного дождя лучше оставаться в квартире или офисе. Если здание, в котором вы находитесь подтапливает, то нужно покинуть его и перебраться на возвышенность. Но в случаи, когда выйти из здания уже невозможно, надо подняться как можно выше и позвонить в экстренные службы.

Если же непогода застала вас на улице, то не стоит заходить в подземные переходы или подвальные помещения. А автомобилистам советуют не пытаться преодолеть подтопленные участки.

На вторник, 11 июля, синоптики тоже не обещают хорошую погоду. Ранее Piter.tv сообщал, что МЧС Петербурга обещает сильный ветер во вторник.

Видео: Instagram / yuno_na