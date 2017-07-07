МЧС опубликовало видео тушения пожара на лакокрасочном заводе в Петербурге

Появились видео и фото материалы с места тушения большого пожара на территории Невского лакокрасочного завода. На тушения возгорания ушло около пяти часов.

В четверг, 6 июля, огонь охватил здание 5ц на Дороге на Металлострой. Прибывшие на место пожарные определили, что огонь охватил ангар на территории Невского лакокрасочного завода. Вызов поступил в 16.55, на месте первые спасатели были уже через десять минут.

Пламя охватило производственноскладское помещение, всего выгорело 4,8 тысячи квадратных метров. Пока специалисты тушили первый очаг, появился второй на расстоянии около 300 метров. Его площадь составила 20 квадратных метров.

Накануне Piter.tv сообщал, что два вертолета и пожарный поезд отправились тушить возгорание на лакокрасочном заводе. С воздуха сбрасывали воду на очаг пожара. Поезда прибыли с Московского и Финляндского вокзалов. Огонь заливали не только водой, но и пенистым веществом.

В 19.10 пожар удалось локализовать на площади его горения, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу полковник Игорь Титенок. Только спустя пять часов работы горения удалось ликвидировать – в 22.16. Сведений о погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП работала Передвижная химико-радиометрическая лаборатория и Лаборатория ГУП Экострой. После замеров воздуха эксперты сообщили, что вредных примесей и опасных веществ в атмосфере после пожара нет.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу