Штормовой ветер и дожди не оставят Петербург в субботу

Неблагоприятная погода сохранится в Северной столице и в субботу, 1 июля. В городе останется штормовой ветер и кратковременные дожди.

Главное управление МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города о неблагоприятной погоде в субботу, 1 июля. В выходные погода будет такой же как и в пятницу. Ночью ожидают усиление восточного и северо-восточного ветра. В темное время суток он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем – 6-11 метров в секунду. Однако возможны порывы до 15 метров в секунду.

Кроме того, синоптики обещают облачную погоду. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди.

В ведомстве напоминают правила безопасности при сильном ветре. Горожан просят плотно закрыть двери и окна. С балконов следует убрать все незакрепленные вещи. Во время передвижения по городу стоит опасаться деревьев, рекламных щитов, строительных лесов и неустойчивых конструкций. Автомобилистам стоит парковать свой транспорт подальше от опасных зон. В идеале, машину нужно поставить в гараж или крытый паркинг.

Ранее Piter.tv сообщал, что ураганный ветер валит деревья в Петербурге.

Видео: Instagram / xxbelochkaxx