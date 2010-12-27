МЧС хочет штрафовать синоптиков за неточные прогнозы погоды

Метеорологам, за неточные прогнозы погоды будут предъявлять экономические санкции. Инициатором идеи на селекторном совещании МЧС России 5 июня выступил глава министерства Владимир Пучков.

Владимир Пучков предложил выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды. По его мнению, штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц.



Напомним, что ураган в Москве 29 мая унёс жизни 11 человек, около двухсот пострадали. После случившегося перед Министерством ЧС поставили закономерный вопрос о своевременности и точности предупреждений. Тогда в ведомстве заявили, что СМС-рассылки не было, потому что обещанный синоптиками ветер под критерии ЧС не попадал.



В Гидрометцентре на это ответили, что прогноз по метеоусловиям в Москве был абсолютно точным и своевременным. Он был правильно интерпретирован, и меры безопасности МЧС сформулировало верно.