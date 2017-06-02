МЧС даёт Петербургу штормовое предупреждение на пятницу

В пятницу в Северной столице будет сильный ветер

В Северной столице ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с., а также осадки, преимущественно в виде дождя.

В связи с этим МЧС напоминает о мерах безопасности для горожан: рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна. Машины следует поставить в гараж, при его отсутствии — парковаться вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

При нахождении на улице необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегайть деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Для сравнения, скорость ветра в начале недели в Москве, где разрушительный ураган унес жизни 16 человек, и пострадали еще около полутора сотен, достигала 22 метров в секунду и более.