МЧС даёт Петербургу штормовое предупреждение на пятницу

В Северной столице ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 15-20 м/с., а также осадки, преимущественно в виде дождя.
В связи с этим МЧС напоминает о мерах безопасности для горожан: рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна. Машины следует поставить в гараж, при его отсутствии — парковаться вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.
При нахождении на улице необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также избегайть деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Для сравнения, скорость ветра в начале недели в Москве, где разрушительный ураган унес жизни 16 человек, и пострадали еще около полутора сотен, достигала 22 метров в секунду и более.
МЧС предупредило об усилении ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. C 31 мая по 1 июня непогода со шквалистым ветром, сильными осадками и другими неблагоприятными явлениями.
Подробности об урагане в Москве читайте ЗДЕСЬ
видео: инстаграм