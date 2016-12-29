"Ночлежка": МЧС в разы завышает число пунктов обогрева для бездомных

Специалисты благотворительной организации "Ночлежка" уверены: от МЧС поступила ложная информация о 18 действующих пунктах обогрева в Петербурге Правозащитники боятся, что это может погубить конкретные жизни бездомных в крещенские морозы.

Защитники бездомных из благотворительной организации "Ночлежка" бьют тревогу. По их данным, в период новогодних праздников МЧС распространило ложную информацию о якобы действующих пунктах обогрева в 18 районах Санкт-Петербурга. Хотя в действительности мест, где бездомные люди могут хоть ненадолго укрыться от холода всего 5.

Специалист по связям с общественностью благотворительной организации "Ночлежка" Влада Гасникова рассказала каналу Piter.TV о том, как МЧС присваивает себе чужие заслуги.



"К сожалению, не первый год уже повторяется эта ситуация, когда МЧС с наступлением морозов публикуют список пунктов обогрева для бездомных людей с некорректными адресами, некорректным временем работы. Главная причина тому лежит в том, что МЧС должно при -15° что-то делать, чтобы помогать бездомным людям. При таком повышенном внимании в период морозов к этой проблеме ведомству нужно отчитаться, что в городе многое сделано, что в городе всё хорошо", - рассказывает Влада.

По словам Влады Гасниковой, бездомные люди, не имея денег на транспорт, пешком направлялись по адресам, указанным в списке МЧС, но не находили там круглосуточных пунктов обогрева.

"Люди в мороз, не имея денег на общественный транспорт, направляются по этим адресам, надеясь найти там круглосуточные пункты обогрева, а находят там или пустоту, или палатку, в которой ничего не обогревается, или возможность посидеть 2 часа в тепле, но уйти, а не находиться там круглосуточно", - говорит Влада.

Специалист по связям с общественностью "Ночлежки" также рассказала о том, как сотрудники МЧС снимали сюжет в одной из палаток , которая была открыта "Ночлежкой", выдавая её за свою.



"Цинично выглядит то, что сниматься для телесюжетов сотрудники МЧС приезжали в палатку, которую "Ночлежка" открыла в Калининском районе 1 ноября. Это большая, на 50 человек рассчитываемся, оттапливаемая палатка, в которой люди получают еду, в которой полы – это туристические "пенки", а не снег и не земля. Это теплое и, действительно, безопасное место, которое работает каждую ночь с 20. 00 и до 8.00. МЧС к работе этой палатки вообще не имеет никакого отношения ", - делится Влада Гансикова.

Установленная палатка МЧС находится в Колпинском районе на Финляндской улице. Но ее они снимать не стали и понятно почему. По словам Влады, стены в палатке заиндевелые, отопления нет, на полу снег, да и вмещается всего 20 человек.



"Жестоко и небезопасно людям давать неправдивую информацию о том, где они могут в безопасности пережить холода", - утверждает Влада.

Заметим, что официальный комментарий от пресс-службы МЧС на эту тему в ближайшие дни будет опубликован на сайте Piter.TV.

Видео: Канал Piter.TV

