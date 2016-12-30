МЧС: В крушении Ту-154 в Черном море погибших разорвало на части

На месте крушения Ту-154 не было найдено целых тел погибших

В Черном море накануне спасатели МЧС приостановили поисковую операцию из-за шторма. Как сообщается, спасатели до последнего момента продолжали извлекать из воды фрагменты корпуса потерпевшего крушения Ту-154 Минобороны и тела погибших.

Как прокомментировали в МЧС, на месте катастрофы неповрежденных, целых тел погибших людей практически не было обнаружено. Связаны такие страшные повреждения могут быть с сильным ударом об воду в момент катастрофы.

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Напомним, накануне на пресс-конференции сообщили о том, что последний полет потерпевшего крушение лайнера продлился около 70 секунд. Ранее некоторые эксперты сделали предположение о том, что авиакатастрофа могла произойти из-за неточных показаний высоты и скорости на приборах. Ту-154 комплектуются системой воздушных сигналов, которая состоит из приёмников динамического и статического давления.

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Кроме того, некоторое время назад, после расшифровки одного бортового самописца, стало известно, о чем говорили пилоты разбившегося Ту-154 непосредственно перед крушением. Прочесть расшифровку можно ЗДЕСЬ.

Другой источник ранее сообщил, что опубликованное ранее в Сети видео со странной вспышкой в небе над Черным морем не имеет отношения к трагическому крушению самолета Минобороны Ту-154, произошедшему накануне ранним утром. По официальной версии, видеозапись камеры наблюдения зафиксировала события, произошедшие спустя полчаса после того, как Ту-154 с 92 людьми на борту пропал с радаров.

Видео: МЧС