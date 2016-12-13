МЧС ДНР начало эвакуацию жителей северной части Донецка

На Донбассе продолжаются обстрелы

СМИ сообщили об эвакуации людей из зоны обострения конфликта на востоке Украины (в области, которая называется сейчас самопровозглашенной Донецкой народной республикой).

Местное информагентство во вторник, 31 января 2017 года, сообщает, что Министерство по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики объявило об эвакуации мирных жителей Донецка, которые хотят переждать усиление обстрелов со стороны ВСУ в безопасном месте.

Накануне на этой территории начались обстрелы. Сообщалось о жертвах среди мирных жителей и представителей СМИ.

Видео: instagram