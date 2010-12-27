В Петербурге лжеполицейские угрозами и избиением вытянули деньги у заложника

Полиция расследует дело о грабеже, которое может быть переквалифицировано в похищение человека. Четверо подозреваемых представились жертве сотрудниками наркополиции.

Полиция смогла вычислить преступников, которые в апреле ограбили петербуржца. В отношении четырех подозреваемых заведено дело о грабеже, однако его могут переквалифицировать в похищение человека.

Правоохранителям удалось доказать, что четверо подозреваемых 11 апреля около дома 49, корпус 2 на Лагерном шоссе напали на мужчину. Пострадавшему злоумышленники показали удостоверения и представились сотрудниками ФСКН. Затем мужчину избили и силой затолкали в автомобиль KIA.

В салоне машины у жертвы вымогали деньги за освобождение от якобы грозящей ему уголовной ответственности. Когда мужчина не захотел с ними сотрудничать, его просто обокрали. Злоумышленникам удалось завладеть имуществом на 38 тысяч рублей.

Как сообщает "Водитель Петербурга", старшему из группы 32 года, а младшему – 24. Во время обыска полиция нашла у них похожие на удостоверение ФСКН документы, бейсбольную биту и АК-47. Расследование продолжается, полиция выясняет их причастность к другим аналогичным преступлениям.